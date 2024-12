Cor 31 maggio 2022 Alghero Calcio è campione regionale U15 e U17 «L’Alghero Calcio esiste, è questa e sta portando avanti un discorso di valorizzazione e integrazione sportiva nel nome della nostra città. Da questi giovani continueremo a programmare e, probabilmente creare qualcosa di più importante come società e come prima squadra»



ALGHERO - Domenica 29 si sono svolte le finali regionali delle categorie Giovanissimi e Allievi, che hanno visto la società algherese conquistare il titolo in entrambe le competizioni. I giovanissimi di mister Alessio Macioccu, hanno affrontato il Latte Dolce, nel sintetico di Sennori, vincendo con il risultato di 3-2. Mentre gli allievi allenati da mister Adriano Serra, al Comunale Walter Frau di Ghilarza, hanno battuto per 4-2 la Sigma Cagliari, titola società cagliaritana.



Un percorso tutt’altro che semplice, che ha portato i giallorossi ad entrare di diritto tra le squadre migliori della Sardegna, a livello giovanile. Alghero, quindi, raggiunge un obiettivo sportivo mai visto nel panorama giovanile, conquistando per la prima volta in assoluto ben due titoli e scrivendo una pagina importante per lo sport Algherese e tutto il movimento.



«Vittoria che ci rende orgogliosi del lavoro svolto in tutti questi anni ma soprattutto dei nostri ragazzi e delle scelte dello staff tecnico che ha lavorato egregiamente sia sull’aspetto tecnico che su quello umano per il raggiungimento di questo obiettivo – parole del Presidente Umberto Sassu - che aggiunge, questo risultato è un segnale importante per la nostra collettività, nella quale il calcio spesso viene nominato come grande assente ed invece negli ultimi anni c’è sempre stato ed ha portato, attraverso il calcio giovanile, il nome di Alghero ad essere riconosciuto a livello regionale e nazionale».