A cagliari il Congresso delle Donne sarde

CAGLIARI - Nel 1952 molte donne sarde arrivarono a Cagliari, a piedi, anche scalze, per il Primo Congresso delle Donne, e dovettero pure lottare contro i posti di blocco perché si voleva a tutti i costi impedire questo primo raduno delle donne sarde. Il secondo Congresso delle donne sarde sarà sempre a Cagliari, al Teatro Massimo, tutta la giornata del 2 giugno, data significativa e non scelta a caso.



Il congresso è dedicato a Nadia Gallico Spano, madre costituente. Sarà presente la figlia Chiara Spano. Tutte le più alte istituzioni regionali hanno concesso il loro patrocinio e sarà presente il Governatore Christian Solinas, l'assessora regionale del lavoro Alessandra Zedda, la vice ministra Alessandra Tedde e il sindaco di cagliari Paolo Truzzu. E’ stato affidato a Neria De Giovanni il compito di ricordare in questo contesto Grazia Deledda nei suoi 150 anni dalla nascita. Lei che non si è mai ritratta davanti all’impegno per le donne, lei stessa icona di emancipazione e autodeterminazione. Ma così male accolta dalle donne del suo paese.



Il Congresso è organizzato e voluto dal Coordinamento3 delle donne della Sardegna presieduto dalla giornalista Carmina Conte, presidente onoraria la storica Pupa Tarantini. Al Congresso prenderà la parola anche Speranza Piredda per La Rete delle donne di Alghero. Con loro rappresentanti del mondo femminile e associazioni collegate alla parità.