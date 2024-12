Marco Di Gangi 1 giugno 2022 L'opinione di Marco Di Gangi Non mi sdoppio sono solo libero



La risposta alla mia domanda se la minoranza in consiglio comunale fosse afflitta da memoria labile o mistificasse la realtà la fornisce la stessa minoranza che attraverso la sua replica manifesta più doti cabarettistiche che una risposta politica, utilizzando battute superate, da avanspettacolo degli anni ’50. Anche la memoria di chi allora amministrava Alghero però non è delle migliori, ma in questo posso

aiutarli io mettendo a loro disposizione le varie comunicazioni dei rappresentanti del comparto indirizzate al Bruno e alla Esposito che nelle vesti di amministratori pro tempore della città furono i principali protagonisti di quella stagione. Queste comunicazioni evidenziano in maniera chiara le posizioni assunte, tutte supportate da forti motivazioni.



Il comparto (il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Federalberghi Sassari, Confcommercio, CNA e l’Associazione Domos) alla proposta di introdurre l’imposta di soggiorno nel 2014, rispose negativamente con una serie di puntuali argomentazioni (leggere la lettera). Nonostante tali posizioni critiche e le forti perplessità, l’Amministrazione Comunale decise comunque di introdurre l’imposta con decorrenza dal 1° gennaio 2015, mettendo tutti di fronte al fatto compiuto. Ed è lì che da parte dei rappresentanti del comparto, Domos inclusa, è scaturito un contributo responsabile di chi, anche davanti a scelte non condivise, si adoperò per contribuire a rendere sostenibili e equi gli adempimenti a carico dei gestori e far funzionare al meglio il sistema. Tra l’altro, la nascita del SIO e dei suoi contenuti è scaturita proprio dalla precisa e risoluta richiesta del comparto di mettere a punto un sistema per far emergere il sommerso e contrastare l’abusivismo, esigenza questa sottolineata nella stessa nota allegata.



La palese contraddizione che poi deve essere evidenziata è che oggi Bruno & Co chiedono conto di come siano state impiegate negli anni le risorse generate dall’imposta “dimenticandosi” che tali entrate sono state utilizzate da loro stessi per finanziare le spese più disparate che, quasi sempre, nulla avevano a che fare con il Turismo e con gli “interventi a sostegno del Turismo”. Concludo toccando l’argomento del mio presunto “sdoppiamento”. E’ evidente che la mia replica alla nota della minoranza fosse fatta a titolo personale e non come coordinatore di FDI. Ho ricordato che so scindere i ruoli e so essere critico anche nei confronti dei miei partner e dei miei alleati quando necessario. Penso di averlo già ampiamente dimostrato. Non sono un capo bastone, tantomeno un capo che impone agli altri la propria volontà, qualunque

essa sia. Ci mancherebbe.



E’ evidente che il mio ruolo quale presidente di Domos, in questo specifico caso, mi ha imposto di intervenire, congiuntamente con il direttivo, per segnalare la nostra contrarietà all’introduzione dell’aumento in piena stagione turistica, ricordando, inoltre, che tutti i rappresentanti del comparto, nessuno escluso, hanno “condizionato” la propria disponibilità ad accogliere l’aumento del tributo a che una parte delle risorse aggiuntive si destinassero a quegli interventi in materia di Turismo che sono richiamati dalla legge e di cui Alghero ha certamente bisogno. Se per voi essere liberi, coerenti e non facilmente condizionabili significa sdoppiarsi, vuol dire che sull’argomento abbiamo opinioni difficilmente conciliabili. Ultima annotazione: tutti i rappresentanti espressisi sull’argomento nel corso dell’ultima riunione con l’attuale Amministrazione, hanno evidenziato di non essere contrari a priori all’incremento delle tariffe, anche perché dopo 7 anni dall’introduzione dell’imposta si è potuta rilevare la sua scarsissima incidenza sulla domanda e sui flussi turistici e, anche per non far passare il messaggio errato che Alghero valga meno, serve allinearsi con le altre località turistiche sarde, tutte con tariffe decisamente più elevata.



*Coordinatore cittadino Fratelli d'Italia