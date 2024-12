S.A. 8 giugno 2022 Chiamata d´imbarco al Porto di Alghero I marittimi interessatipotranno presentarsi il 13 giugno presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero



ALGHERO - «Al fine di accertare la disponibilità all’imbarco su unità da pesca, ai sensi dell’art. 318 del Codice della navigazione, è indetta la chiamata all’imbarco di un marittimo comunitario da imbarcare in qualità

di Marinaio sul Motopesca denominato “Staffino I” iscritto al Nr. 01PT1965 di Circomare Alghero». I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti

previsti, potranno presentarsi entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 13 giugno 2022, presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea, 2.