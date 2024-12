S.A. 10 giugno 2022 In Sardegna scuola estiva in archeologia per turismo Il corso è rivolto a studenti e laureati, operatori e giornalisti del settore culturale e turistico, divulgatori scientifici, guide turistiche, archeologiche e archeologi. I territori interessati sono Mont’e Prama, Tharros, Cabras e il territorio del Sinis



CABRAS - La Fondazione Mont’e Prama in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali l’Università di Cagliari, il Comune di Cabras e l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e le Attività Culturali, organizzano dal 27 giugno al 3 luglio, presso il centro polivalente di Cabras (Oristano), la “Scuola estiva in archeologia per il turismo” che ha l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza volti alla promozione e alla comunicazione dei beni archeologici e culturali nell'ambito dell'offerta turistica. Il corso è rivolto a studenti e laureati, operatori e giornalisti del settore culturale e turistico, divulgatori scientifici, guide turistiche, archeologiche e archeologi. I territori interessati sono Mont’e Prama, Tharros, Cabras e il territorio del Sinis.



Ricco il programma di attività organizzate in collaborazione con le Università di Cagliari per approfondire le tematiche della comunicazione relative in particolare alle scoperte archeologiche. I oggetto delle giornate formative sono: 1) La comunicazione market driven nel campo archeologico; 2) Il contributo delle neuroscienze e del neuromarketing alla comunicazione dei beni archeologici; 3) Lo storytelling per la valorizzazione del patrimonio archeologico. Costruire storie coinvolgenti ed emozionanti; 4) La comunicazione emozionale e l’uso di tecnologie immersive: 5) Il gaming nel coinvolgimento dei fruitori; 6) Il public speaking per la divulgazione e per le guide turistiche; 7) L’evoluzione del sistema media nella comunicazione dei beni archeologici: I social media come canali promozionali e ambienti comunicativi e relazionali; 8) La costruzione dei video.



In programma anche tre laboratori alla fine dei quali i partecipanti dovranno predisporre almeno un manufatto mediale (Itinerari esperienziali in ambito culturale/archeologico. Ad esempio, nuovi format di visite guidate basate sullo storytelling; Minispot da declinare e adattare alle diverse piattaforme: televisioni, social media, social network, etc.; Progettazione di videogame per la valorizzazione delle aree archeologiche; Strategie di engagement di pubblici in presenza e nel web). All’interno delle attività didattiche e formative della Scuola estiva sarà dato grande risalto a immaginare modalità specifiche di storytelling per la promozione dei patrimoni archeologici.



I docenti sono Ivan Blecic (Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari), Elisabetta Gola (Professoressa di Filosofia e teorie dei linguaggi all’Università di Cagliari), Emiliano Ilardi (Professore di Digital Storytelling e Comunicazione Pubblicitaria presso l'Università di Cagliari), Alessandro Lovari (Professore in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari), Giuseppe Melis (Professore di Marketing e Marketing Turistico presso l’Università degli Studi di Cagliari), Patrizia Mottola (Attrice teatrale, radiofonica, cinematografica e televisiva, regista e vocal coach), Mattia Sanna Montanelli (Professoressa di “Percorsi turistici e culturali” presso la Facoltà di Scienze Economiche, giuridiche e politiche dell’Università degli Studi di Cagliari), Lucio Davide Spano (Professore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari).