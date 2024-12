S.A. 20 giugno 2022 Uniss, 75 borse di studio a studenti ucraini La domanda di partecipazione scade il 25 giugno 2022. Le borse sono suddivise in 25 onnicomprensive, 25 parziali e 25 per iscrizione o immatricolazione gratuita ai corsi di laurea e laurea magistrale



SASSARI - L’Università di Sassari ha emanato un bando per l’attribuzione di borse di studio a favore di studentesse e studenti ucraini che si immatricolino o si iscrivano agli anni accademici 2021/22 o 2022/23. Le borse sono suddivise in 25 onnicomprensive, 25 parziali e 25 per iscrizione o immatricolazione gratuita ai corsi di laurea e laurea magistrale. Le onnicomprensive, pari a 8.400 euro (oltre eventuali oneri a carico dell’Ateneo) hanno durata annuale e comprendono vitto, alloggio, beni di prima necessità, iscrizione/immatricolazione gratuita (esclusa la tassa regionale per il Diritto allo studio e l’imposta di bollo) ed è eventualmente rinnovabile; le parziali differiscono nel fatto che non comprendono il vitto e alloggio. Le restanti 25 sono relative alla sola iscrizione/immatricolazione gratuita.



Inoltre, per tutti i beneficiari, è prevista l’erogazione, tramite il Centro Linguistico di Ateneo, di corsi di italiano gratuiti. La fruizione di queste borse di studio è subordinata al possesso di alcuni requisiti, primo fra tutti quello di essere già iscritti ad una Università Ucraina per l’anno accademico in corso e in un corso di laurea offerto anche dall’Università di Sassari. Occorre, inoltre, essere residenti in Ucraina o avervi soggiornato prima del 24 febbraio 2022. Non potranno usufruire delle borse gli universitari ucraini che siano già iscritti ad un’altra Università italiana, perché non è ammesso il trasferimento da altro ateneo nazionale. Non bisogna, inoltre, essere beneficiario di altre borse di studio ed è necessario avere una conoscenza della lingua italiana o inglese almeno di livello A2.



Inoltre, l’erogazione delle borse avverrà dopo il perfezionamento di alcune condizioni come il completamento dell’iscrizione/immatricolazione presso l’Università di Sassari, essere soggiornanti nelle località sedi dell’Università (Sassari, Alghero, Nuoro, Oristano, Olbia) e aver aperto un conto corrente o carta IBAN intestati o co-intestati a proprio nome. La domanda di partecipazione, la cui scadenza è il 25 giugno 2022 alle ore 12, può essere presentata accedendo alla specifica modulistica sulla home page del sito istituzionale dell’Università di Sassari, www.uniss.it dove è disponibile il bando con l’elenco dei documenti da allegare e le modalità di presentazione. Se alla scadenza non sarà coperta l’intera disponibilità delle Borse si procederà alla riapertura dei termini.