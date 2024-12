S.A. 13 giugno 2022 Gara ciclistica per bambini a Olmedo Sabato 18 giugno si terrà ad Olmedo la 2° coppa giovanile "Città di Olmedo", gara ciclistica su strada per i bambini dai 6 ai 12 anni



OLMEDO - Si svolgerà sabato prossimo, 18 giugno 2022, la 2° coppa giovanile "Città di Olmedo", gara ciclistica su strada per i bambini dai 6 ai 12 anni, valida come prima prova del Campionato Interprovinciale Nord Sardegna. Una bel momento sportivo di incontro per i più piccoli e per le società del Nord Sardegna, organizzata da Alghero bike in collaborazione con il Comune di Olmedo che ha messo a disposizione gli spazi e predisposto la chiusura delle strade dove si svolgerà la gara: Un percorso cittadino che partirà da Viale Sardegna, dove alle 15:00 ci sarà il ritrovo, alle 16:30 la partenza ufficiale della gara. I piccoli ciclisti svolgeranno vari giri in base alla propria categoria.