S.A. 13 giugno 2022 Sorso, via a due finanziamenti per le scuole Tra i 17 progetti complessivamente finanziati per la Sardegna, solo il Comune di Sorso ha ottenuto le risorse per entrambe le proposte presentate



SORSO - Il Comune di Sorso è l’unico in Sardegna ad aver ottenuto ben due finanziamenti a valere sull’ “Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico”, finanziato attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”. Il due interventi proposti dall’Esecutivo guidato dal sindaco Fabrizio Demelas e redatti dall’Ufficio tecnico comunale hanno meritato un finanziamento complessivo pari a 599.200 euro.



Il primo intervento interesserà la palestra della scuola secondaria di primo grado Gerolamo Cappai di via Addis, per un importo pari a 303.700 euro, e riguarderà la realizzazione di opere di riqualificazione, adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell’impianto. Il secondo invece consentirà di intervenire sulle pertinenze dell’edificio della scuola secondaria di I grado, succursale di viale Porto Torres (ex Cress), per un importo pari a 295.500 euro, e prevede opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la realizzazione di due nuovi campetti per l’attività motoria e sportiva all’aperto degli alunni frequentanti i due plessi di Viale Porto Torres e Via Addis.



«Potenziare la rete scolastica è uno dei nostri obbiettivi prioritari, consapevoli che la crescita di una Comunità passa innanzitutto attraverso la qualità del proprio sistema educativo - sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas -. Gli ambienti di apprendimento rivestono un ruolo strutturale non solo per quanto attiene all’aspetto logistico ma soprattutto per l’importanza che assumono in chiave didattica e socio-pedagogica. Ciò vale anche con riferimento alla pratica dell’attività motoria e sportiva. Una scuola attrezzata in tal senso è un investimento per i nostri figli. «Ai candidati l’Avviso dava la possibilità di presentare un massimo di due progetti e il Comune di Sorso ha incassato l’ammissione al finanziamento di entrambe le proposte presentate - aggiunge il sindaco - . Sono grato per questo al personale dei nostri nostri uffici tecnici che sta supportando con un lavoro straordinario l’attività dell’Amministrazione».