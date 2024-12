Cor 15 giugno 2022 Fiamme nella notte a Bottidda A contrastare le fiamme durante la notte sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Bono. La zona già nei giorni scorsi era stata interessata da altri incendi su cui sono intervenuti gli elicotteri regionali



SASSARI - I vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti alle 4.00 circa di questa notte per un incendio di vegetazione in loc. Monte Niveri nel Comune di Bottidda. A contrastare le fiamme durante la notte sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Bono. La zona già nei giorni scorsi era stata interessata da altri incendi su cui sono intervenuti gli elicotteri regionali. Nella notte sono stati coinvolti nell'incendio bassa vegetazione, sugherete e alcune rotoballe di un'azienda agricola. Ancora in atto la bonifica dei luoghi.