S.A. 15 giugno 2022 In aeroporto con passaporto falso, arresto ad Alghero Nei giorni scorsi un ventisettenne extracomunitario voleva imbarcarsi su un volo diretto in Gran Bretagna. Fermato dagli agenti di Polizia in servizio nello scalo



ALGHERO - Con l’arrivo della stagione estiva si intensificano i controlli della Polizia di Stato, con particolare attenzione agli scali aeroportuali. Nei giorni scorsi, gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Alghero hanno focalizzato la loro attenzione su un cittadino ventisettenne extracomunitario che voleva imbarcarsi su un volo diretto in Gran Bretagna.



Il giovane aveva presentato un passaporto che ha destato dei dubbi agli operanti, e da una attenta analisi è risultato essere falso. E’ stato quindi tratto in arresto e a seguito dell’udienza di convalida gli è stata comminata l’espulsione dal territorio nazionale.



Questa tipologia di controlli è riferita principalmente a cittadini extracomunitari e ad alcune tratte aeree con le quali tentano di entrare in area Schengen privi dei documenti regolari. Proseguono anche le verifiche del passaporto sequestrato, per accertare se dietro alla sua falsificazione vi siano organizzazioni criminali dedite alla contraffazione.