S.A. 15 giugno 2022 Cavalcata sarda: iscrizioni entro il 30 giugno I moduli compilati dovranno essere inviate entro il 30 giugno. Pubblicate le schede per la partecipazione all´edizione 2022 della Cavalcata sarda



SASSARI - Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate le schede per la partecipazione all'edizione 2022 della Cavalcata sarda per la sfilata (gruppi e coppie a cavallo), per le pariglie e per la serata di canti e balli. I moduli compilati dovranno essere inviate entro il 30 giugno esclusivamente all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it. Il nome del gruppo folkloristico o associazione dovrà essere citato nell'oggetto della pec, insieme alla dicitura "Cavalcata Sarda 2022".