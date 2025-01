Cor 16 giugno 2022 Bimba disabile, Maria Pia impossibile Richiesta-denuncia inviata questa mattina all´attenzione dell´Amministrazione comunale di Alghero con in testa il sindaco. La lettera è corredata dalla foto inviata alla redazione del Quotidiano di Alghero



ALGHERO - «Mi chiamo Tiziana e sono la mamma di Caterina: 4 anni e mezzo e disabile. La bambina non può camminare e vorremmo accedere alla spiaggia di Maria Pia in viale Primo Maggio 15. Siamo clienti dello stabilimento Rosanna dato che è super attrezzato per la permanenza di disabili. Peccato che la passerella per arrivare alla spiaggia è assolutamente impraticabile per chiunque abbia problemi di deambulazione. Già da tempo, da più parti, vi è stato chiesto di adeguare quella passerella. Mia figlia, come tutti, ha il diritto di poter andare al mare ovunque. E' crudele e poco civile lasciare quel tipo di passerella. Certa che vorrete accogliere la mia richiesta in quanto rappresentanti di tutta la comunità vi porgo i miei cordiali saluti». E' il contenuto della richiesta-denuncia inviata questa mattina all'attenzione dell'Amministrazione comunale di Alghero con in testa il sindaco. La lettera è corredata dalla foto inviata alla redazione del Quotidiano di Alghero.