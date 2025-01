Cor 21 giugno 2022 Giornate della Transumanza al Parco “CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza”. Importante evento al Parco di Porto Conte. Prima manifestazione incentrata sulla transumanza in Sardegna, si terrà il 23-24 giugno 2022 a Casa Gioiosa



ALGHERO - Il 23 e 24 giugno prossimi si svolgerà a Casa Gioiosa, nella sala conferenze dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, la Prima Giornata della Transumanza in Sardegna. Una due giorni che sarà incentrata sull’importante convegno che si terrà giovedi 23 giugno, a partire dalle ore 9.00, riguardante il progetto europeo “CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza” nell’ambito del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Partner del progetto la Regione Liguria, la Regione Toscana, la Regione Sardegna e la Collectivité de Corse.



Un progetto che si pone l’obiettivo generale di riconoscere e valorizzare le vie della transumanza oggi non più strettamente funzionali allo scopo, ma portatrici di valori storico culturali, sociali ed economici di grande importanza. L’idea è quella di promuovere un modello economico per le aree rurali basato sui suoi valori capaci di riscoprire i prodotti tradizionali, i luoghi di produzione e gli itinerari collegati, per favorirne il posizionamento sui mercati.



Rilanciare le comunità locali garantendo il valore ecosistemico di servizi e prodotti locali di qualità può essere una scommessa vincente per il protagonismo delle stesse comunità locali chiamate a divenire “Comunità custodi”. Un nuovo modello di rete che riconosca il valore economico, storico-culturale, turistico e ambientale di prodotti tradizionali, della sostenibilità e della biodiversità e dei percorsi rurali in un’ottica di multifunzionalità delle attività produttive.