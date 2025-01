S.A. 22 giugno 2022 Lotta incivili a Sassari con nuove videocamere Telecamere di ultimissima degenrazione su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle strade, alle cunette e alle aree che facilmente diventano discariche abusive



SASSARI - Nuovi e moderni “occhi elettronici” per lanciare un segnale forte agli incivili. Così Amministrazione Comunale di Sassari e RTI, Ambiente Italia, Gesenu, Formula Ambiente mettono in campo un sistema di videosorveglianza per contrastare l’abbandono di rifiuti e il conferimento non autorizzato. Le videocamere saranno installate su tutto il territorio comunale, dal centro città alle borgate, con particolare attenzione alle strade, alle cunette e alle aree che facilmente diventano discariche abusive, in tutte le batterie dei cassonetti cittadini e in vari punti strategici per far fronte al gettito di rifiuti fuori zona e altri comportamenti che, oltre a costituire violazioni della legge, vanno inevitabilmente a penalizzare la pulizia e il decoro della città di Sassari.



Un sistema di controlli fortemente voluto e più volte richiesto dai cittadini sassaresi che vedrà il Settore Ambiente e verde pubblico lavorare in stretta sinergia con la Polizia locale e il gestore dell’appalto di igiene urbana. Gli apparecchi, di ultimissima generazione, sono tutti dotati di propria alimentazione con pannello solare per restare sempre attive e non scaricarsi, hanno una elevata definizione e un ampio raggio di inquadratura che arriva ai 360° per poter riprendere uno spazio molto vasto.



Non solo: si tratta di vere e proprie videocamere utili anche per la sorveglianza e quindi per potenziare il livello di sicurezza della cittadinanza. Le nuove, come le precedenti, sono mobili e verranno quindi spostate nelle varie zone della città e dell’agro, individuando le aree più critiche anche grazie alle segnalazioni che arrivano dai cittadini attraverso i canali istituzionali dell’Ente.