S.A. 22 giugno 2022 Riapre il Centro per le Famiglie a Sorso Riapertura del Centro per le Famiglie del Comune di Sorso con la giornata open day di presentazione dei nuovi servizi ai cittadini. A disposizione della comunità anche la Ludoteca



SORSO - Porte aperte nella mattinata e nel pomeriggio di lunedì al Centro per le famiglie del Comune di Sorso per l’open day dedicato alle visite dei cittadini e alla presentazione dei nuovi servizi per tutte le fasce di età. Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, sono stati numerosi i cittadini che hanno voluto visitare gli spazi della struttura per conoscerne i servizi e iscriversi alle attività.



L’Amministrazione comunale-Assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con "Porta Aperta - Cooperativa Sociale Onlus", riapre il Centro per le Famiglie con una serie di servizi tutti nuovi e rimodulati alle mutate esigenze della Comunità. A disposizione della comunità tornano la Ludoteca, con servizi per i bambini delle fasce di età 3/6 anni e 6/11 anni, e il Centro di aggregazione, che ospiterà ragazzi di età maggiore di 11 anni, disabili e anziani, coinvolgendoli in numerose attività dedicate.



Saranno inoltre programmati Laboratori che prevederanno attività modulabili a seconda delle richieste, delle esigenze e delle attitudini degli utenti. Un ampio spazio è stato dedicato all’Area della consulenza che offrirà importanti servizi, con il supporto di operatori specializzati.