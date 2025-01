S.A. 24 giugno 2022 «Bene i nuovi vigili ad Alghero» La soddisfazione dell´Udc per i nuovi ingressi nella Polizia Municipale con l’arrivo del nuovo comandante, e di 12 nuove unità di cui 2 a tempo indeterminato e 10 stagionali



ALGHERO - «Con soddisfazione prendiamo la notizia comunicata dal sindaco Mario Conoci in occasione dell’ultimo consiglio comunale rispetto il rafforzamento della Polizia Municipale con l’arrivo del nuovo comandante, e di 12 nuove unità di cui 2 a tempo indeterminato e 10 stagionali,che daranno una maggiore continuità operativa rafforzando i controlli della viabilità e i controlli ordinari. Da ricordare che in questi ultimi 24 mesi il lavoro degli agenti della polizia municipale è stato ancora più prezioso non solo per la pandemia nonostante un sotto dimensionamento di unità operative, hanno fatto fronte a quello che erano le loro competenze» dichiara il capogruppo dell’Udc Christian Mulas, dobbiamo ringraziare le donne e gli uomini del corpo della polizia municipale per aver garantito grande professionalità e servizi di qualità.



«Cogliamo l’occasione per evidenziare, come già fatto, che la Polizia Municipale per una località turistica rappresenta un servizio essenziale per diversi motivi a partire dalla regolazione del traffico e viabilità, dal sostegno alle forze dell’ordine, al supporto quando ci sono degli eventi, al rispetto del regole riguardanti il conferimento dei rifiuti, abusivismo e tanto altro» prosegue.



«Perciò ribadiamo che è necessario che ci sia il l’auspicato potenziamento del “corpo” altrimenti si creano condizioni critiche che fanno male sia agli algheresi che ai turisti e pregiudicano la qualità della vita della nostra città. Per chiudere segnaliamo che è importante che, per quanto previsto dai vari turni e accordi all’interno del Corpo di Polizia Municipale che è collegato alle indicazioni dell’Amministrazione e del Sindaco, ci siano anche delle unità che operino nelle ore serali e se possibili notturne e magari anche con l’utilizzo di mezzi più pratici (bici, mini-scooter e anche a piedi) per poter accedere nelle varie strade e piazze e controllare al meglio il territorio e garantire un controllo più capillare all’interno del centro storico», conclude Christian Mulas capogruppo UDC Alghero



Nella foto: Christian Mulas, capogruppo UDC Alghero