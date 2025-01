S.A. 27 giugno 2022 Sportelli in videochiamata a Sassari Dal 1 luglio anche lo sportello Stranieri del Comune di Sassari sarà contattabile con una semplice videochiamata. Attivi anche quello Tari e Matrimoni



SASSARI - Dal 1 luglio anche lo sportello Stranieri del Comune di Sassari sarà contattabile con una semplice videochiamata. Sarà sufficiente prendere l’appuntamento attraverso la piattaforma pubblicata nella sezione “Accedi ai servizi online” in alto a destra nel sito del Comune www.comune.sassari.it (da smartphone l’icona che si trova anch’essa in alto a destra). Il servizio si aggiunge a quello già attivo per l’ufficio Tari e Matrimoni e sarà garantito tutti i venerdì dalle 8.30 alle 11.30 con intervalli di 30 minuti.



Prosegue il percorso iniziato nelle scorse settimane per abbattere ulteriormente le file agli sportelli, facilitare la vita agli utenti e allo stesso momento dedicare loro tutto il tempo necessario per avere informazioni e chiarimenti. Sono soltanto alcuni degli obiettivi che l’Amministrazione comunale centra grazie al nuovo servizio, attivo da subito. Gli appuntamenti avvengono con una semplice videochiamata, nel giorno e nell’orario scelto dal cittadino.



Il sistema funziona sia su PC (dotati di webcam, altoparlanti e microfono) sia su cellulare e non necessita di nessuna installazione. Tramite una piattaforma si sceglierà così l’ufficio con il quale interagire, la data e l'ora dell'incontro virtuale. A seguito della prenotazione l’utente riceverà una mail con il riepilogo dell'appuntamento, un eventuale elenco di documenti necessari per gestire al meglio l'incontro e un link da utilizzare alla data e ora prestabilita. Al momento dell'appuntamento, premendo il link, apparirà la finestra di connessione che consente di effettuare la videochiamata con l'operatore od operatrice comunale ed eventualmente di scambiare documenti. Lo sportello Tari in videochiamata è attivo il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 8:30 alle 12, con intervalli di 30 minuti e quello Matrimoni, il martedì dalle 15 alle 17.