Giacomo Mameli presenta il suo libro a Villanova

VILLANOVA MONTELEONE - Secondo appuntamento il 01 luglio 2022 della Rassegna “Libriamoci - Incontriamoci: Libri per uscire” inserita nel Festival “La cultura oltre i confini”, con la presentazione del libro di Giacomo Mameli “Hotel Nord America (Ed. Il Maestrale) organizzata dall’Associazione Cultura Interrios di Villanova Monteleone con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. All’incontro, che prenderà il via alle ore 20,00 nella Piazza Raimondo Piras adiacente Su Palatu a Villanova Monteleone, parteciperà Lucia Cossu, professoressa di Storia e filosofia e brava presentatrice e coordinatrice di eventi culturali, che dialogherà con l’autore, giornalista, scrittore prolifico e direttore artistico del festival letterario “Settesere, Settepiazze, Settelibri” a Perdasdefogus.



Il libro, vincitore del premio Fiuggi Storia, ex aequo con Mario Calabresi, narra la vicenda di Ida Naldini, ragazza tosco campana, tra le 22 giovanissime ostetriche dell’Università di Bologna che nel 1939, il giorno dopo il diploma, vengono inviate nell’Isola, dove la mortalità infantile è alta e di parto muoiono anche molte mamme. In questo libro Giacomo Mameli, che attraverso la voce narrante di Ida, sua madre, narra le vicende di quegli anni. Per onestà intellettuale Mameli lo dice nella premessa. “Il libro nasce dopo aver ritrovato, otto anni prima, un registro dove si documenta la nascita di bambine e bambini, alcuni racconti di mia madre di cui nulla sapevo e ancor meno sospettavo…li ho letti con mia sorella Anna e con mio fratello Giampaolo e ci siamo sorpresi…”



La prima tappa sarda è Nuoro dove alloggiano nell’Albergo Nord America: ma è una specie di “casa chiusa” mascherata e la notte si tiene l’assedio dei giovinotti locali che hanno scambiato le mastras de partu per un contingente di prostitute. Da Nuoro, Ida viene spedita a Foghesu, sotto il Gennargentu. Qui sarà presto mamma anche lei, in una comunità poverissima. A Foghesu l’ostetrica diventa Signorida.