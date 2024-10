S.A. 6 luglio 2022 «Sistema anti-incedio migliorato, Porto sicuro» Una nota diffusa da parte del Consorzio del Porto rispetto le condizioni di sicurezza del Porto di Alghero migliorato nei mesi scorsi



ALGHERO - «Per quanto riguarda l’episodio avvenuto nella rada del golfo di Alghero con l’incendio del Riva 46 vorremmo evidenziare la bontà e tempestività dell’intervento da parte degli operatori privati che operano nel porto di Alghero e che hanno reso possibile, insieme alla Capitaneria e Vigili del Fuoco, la messa in sicurezza dell’equipaggio e soprattutto hanno creato un argine ad un eventuale fuoriuscita di materiale inquinante tramite la predisposizione di panni anti-inquinanti col successivo recupero dell’imbarcazione» si legge nella nota del Consorzio Porto di Alghero in merito al recente incendio che ha interessato un'imbarcazione in città.



«Cogliamo l’occasione, oltre che per ringraziare gli operatori intervenuti, per ricordare che il porto di Alghero (come infrastruttura) è dotato di un sistema anti-incendio gestito dal Consorzio e il cui funzionamento è garantito dalla collaborazione con Capitaneria e Vigili del Fuoco. Sistema che è controllato e verificato ogni mese e che ha visto un ultimo intervento migliorativo, da parte del Consorzio, nei mesi scorsi. Ciò anche per ricordare che il porto di Alghero è un porto in sicurezza» conclude.