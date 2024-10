Cor 7 luglio 2022 Datome-Tranquillo: Uno contro uno letterario Uno contro uno letterario Datome-Tranquillo e tanti “Colpi di testa” nell’estate della Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti



SASSARI - La passione per lo sport e per i libri non va in vacanza. Per il periodo estivo la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari e l’associazione Memoria Storica Torresina hanno intensificato l’attività mettendo in piedi una rassegna intitolata “Colpi di testa”, che prevede una serie di presentazioni di libri e di incontri dedicati a varie discipline sportive. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.



Tre di questi eventi sono stati inseriti nel calendario di Sassari Estate 2022, in collaborazione con il Comune di Sassari e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Il primo incontro si è svolto nei giorni scorsi e ha visto come protagonista a Palazzo Ducale l’allenatore di calcio e istruttore federale Francesco D’Arrigo.



Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 20 luglio alle 19 in piazza Monica Moretti: il capitano della nazionale di basket, Gigi Datome, sarà impegnato in un inedito “uno contro uno” letterario con il telecronista Flavio Tranquillo. Arbitrerà il match il giornalista Andrea Sini, direttore della Biblioteca. Terzo appuntamento giovedì 4 agosto nel cortile di Palazzo Ducale, con il noto giornalista sportivo Darwin Pastorin che presenterà il suo libro “Il Mondiale più bello della nostra vita”.