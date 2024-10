Cor 7 luglio 2022 88° per Elio Pulli, mostra a Tramariglio La mostra fotografica seguendo gli intendimenti più profondi dell’artista è un inno alla natura, ai suoi abitanti e ai suoi colori; ripercorre un “viaggio immaginario” che lo stesso artista compie all’indietro nel tempo



ALGHERO - L’Amministrazione Comunale e il Parco di Porto Conte celebrano il Maestro Elio Pulli. Il grande artista, ieri ha compiuto 88 anni, e nell’occasione è stata inaugurata nella sede del Parco a Tramariglio "FaunArte", la mostra fotografica sulle straordinarie opere in ceramiche già esposte nella Torre di San Giacomo nel 2019. Presenti il Sindaco Conoci, l’assessore all’Ambiente Montis e il Direttore Mariani coi ringraziamenti e saluti del Presidente Tilloca a nome del Cda.



«Innanzi tutto faccio gli auguri e complimenti al Maestro e colgo l’occasione per confermare che esistono delle avanzate interlocuzioni con la Regione per il recupero generale di Tramariglio, i suoi immobili, il patrimonio naturalistico e storico con anche un risalto particolare delle opere e della persona del Maestro Pulli, dunque massima attenzione all’ambiente, ma anche al recupero della storia e dei luoghi oltre che dell’arte espressa proprio dal Maestro», queste le parole del Sindaco Mario Conoci.