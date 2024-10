Cor 7 luglio 2022 Igiene urbana, confronto ad Alghero Mulas e Montis sul pezzo. Prosegue il confronto in Commissione Ambiente per la predisposizione del nuovo appalto per il servizio di igiene urbana in scadenza tra due anni ad Alghero



ALGHERO - Prosegue il confronto in Commissione Ambiente per la predisposizione del nuovo appalto per il servizio di igiene urbana in scadenza tra due anni ad Alghero. Su proposta del Presidente Christian Mulas, la commissione sta svolgendo una serie di sedute dedicate sia all’analisi del lavoro svolto finora che all’individuazione delle prospettive di miglioramento del servizio e di adattamento dello stesso alla mutate esigenze della città.



L’Assessore all’Ambiente Andrea Montis intende continuare la condivisione anche con le proposte e delle istanze provenienti dalla città e dai comitati di quartiere e dell'agro. La base di partenza è buona : si parte dagli ottimi risultati conquistati con il raggiungimento e superamento della soglia del 70% della differenziata, «ma c’è ancora da fare – segnala Montis – ed è per questo motivo che il lavoro della commissione dovrà entrare nel merito dei servizi che necessitano di essere incrementati nel nuovo appalto, o comunque di essere recuperati rispetto ai tagli fatti da quando si è deciso il servizio di Porta a Porta».



Il clima di collaborazione instaurato in commissione facilita il lavoro per la predisposizione del nuovo capitolato, «che dovrà contenere – avverte il Presidente Mulas – soluzioni efficaci agli aspetti negativi del servizio che seppure si sono evidenziati a fronte di un andamento positivo dell’appalto».



Nella foto: Christian Mulas (Udc) e Andrea Montis (Riformatori)