S.A. 8 luglio 2022 Al via 13ª edizione di Calici di Stelle A Sorso si torna alla formula itinerante con un ricco programma di eventi e tappe di degustazione nelle principali vie e piazze nel cuore della città. Sarà attivo anche un servizio taxi da Sassari a Sorso con tariffa fissa



SORSO - Per questa nuova edizione, la tredicesima, che ripropone la formula itinerante dopo le recenti restrizioni imposte dall’ emergenza sanitaria, è previsto un ricco programma di eventi e degustazioni in tutto il territorio comunale. La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale-Assessorati al Turismo, Attività Produttive e Cultura in collaborazione con le cantine locali, le attività produttive del territorio e le associazioni culturali impegnate nell’ambito del teatro, della musica e dello spettacolo. In attesa della giornata clou, in agenda venerdì 12 agosto con il tradizionale evento itinerante “Calici di Stelle”, da oggi prende il via l’ormai consueto appuntamento con la rassegna “Aspettando Calici di Stelle”, un programma di manifestazioni dal 7 luglio all’ 11 agosto. Si apre con “Calici in Cantina”, tre eventi per un viaggio in alcune tra le più rinomate aziende vitivinicole del territorio alla scoperta dei prodotti enogastronomici tipici, con serate di degustazione nei suggestivi scenari dei vigneti che guardano al mare e ai tramonti spettacolari del Golfo dell’Asinara.



Il primo dei tre appuntamenti, tutti in programma alle ore 20:00, è per sabato 9 luglio nella Cantina Nuraghe Crabioni (località Lu Crabioni); seguirà venerdì 15 luglio, la proposta della Tenuta Asinara (località Tresmontes), mentre l’ultimo evento è previsto per sabato 30 luglio, nella Cantina Antonio Carta (località La Tonnara). Sempre all’interno di “Aspettando Calici di Stelle” si colloca “Tesori di Romangia - Sapori, Suoni e Tradizioni”, la rassegna ideata in collaborazione con l’associazione T@nit che venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio, prevede una serie di eventi enogastronomici e culturali itineranti con partenza dal Palazzo Baronale alle ore 9:30.



Oltre alla promozione enogastronomica, “Aspettando Calici di Stelle” prevede due importanti momenti di spettacolo. Il 10 agosto, a partire dalle ore 19:00, alla Marina di Sorso, è confermato il tradizionale appuntamento con “Musica sotto le Stelle”, la serata in musica con spettacolo pirotecnico organizzato in collaborazione con l’associazione Bench Press Sorso. Giovedì 11 agosto l’inaugurazione della mostra dell’artista Tiziano Dettori che, questa mattina durante la presentazione nella sala del Palazzo Baronale ha svelato una sua opera di scultura, realizzata con tralci di vite, dal titolo “La rivincita contro la morte”. Lo stesso giorno l’appuntamento, alle ore 19:00 a Palazzo Baronale, con il convegno su “Turismo, Accoglienza e Benessere – Possibili progetti sperimentali”, a seguito del quale si terrà concerto di beneficienza “Mai più Sogni Spezzati” - Artisti uniti per AIL, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana contro le Leucemie.



Il cuore della manifestazione, in programma per il 12 agosto, segnerà l’atteso ritorno alla storica formula itinerante: l’evento coinvolgerà le vie del centro storico e gli angoli più suggestivi della città come un vero e proprio “itinerario del gusto”, accompagnato da musica e manifestazioni artistiche. «Siamo particolarmente lieti di ritrovarci qui oggi per presentare la ripartenza di un evento tanto caro a tutta la Comunità ma anche ai tantissimi visitatori che da sempre hanno preso parte alla manifestazione - ha sottolineato il sindaco Fabrizio Demelas -. Con la tredicesima edizione si tornerà finalmente alla formula itinerante tradizionale, dopo due anni di stop forzato imposto dalla pandemia».