S.A. 8 luglio 2022 A Cagliari 6 nuovi corsi di laurea Le iscrizioni partiranno il prossimo 11 luglio. Sei nuovi corsi di laurea, ampliata la fascia senza tasse da pagare e nessun aumento



CAGLIARI - Questa mattina il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, ha presentato il Manifesto degli Studi per l’Anno Accademico 2022/23 e illustrato le principali novità introdotte per il nuovo Anno Accademico. Alla conferenza stampa erano presenti anche il Prorettore vicario Gianni Fenu, il Direttore Generale Aldo Urru, i Prorettori all’Orientamento e Alumni Valentina Onnis, alla Comunicazione e Immagine Elisabetta Gola, all’Internazionalizzazione Alessandra Carucci, alla Didattica Ignazio Putzu (in collegamento da remoro), i dirigenti delle Direzioni Didattica Pina Locci e Servizi Bibliotecari e attività museali Marco Maxia, il coordinatore Fabrizio Mattana.



La procedura di iscrizione, come di consueto, è completamente on line: per i corsi di laurea ad accesso libero è possibile iscriversi a partire da lunedì 11 luglio, mentre scadenze differenziate (alcune stabilite a livello nazionale) sono previste per i corsi ad accesso programmato. Le date, le scadenze e le modalità di partecipazione ai test di ammissione sono contenute nel Manifesto degli Studi disponibile sul sito dell’Ateneo. «L’Università degli Studi di Cagliari vuole essere sempre più un punto di riferimento per i giovani e le giovani – ha dichiarato il Rettore Francesco Mola - e lavora per allargare a un numero sempre più ampio di persone l’accesso allo studio. Abbiamo rafforzato perciò i servizi di accoglienza, di orientamento, di counseling. Nello stesso tempo lavoriamo per offrire alle giovani generazioni l’eccellenza nella didattica e nella ricerca».



Sono sei i nuovi corsi di laurea, tra i quali si sottolinea il corso di laurea professionalizzante in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio, attivo al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (Facoltà di Ingegneria e Architettura). In ambito ingegneristico si segnala anche il nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria dell’energia elettrica per lo sviluppo sostenibile, attivo al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica. Sempre in ambito ingegneristico si segnala il nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, attivo al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica.



In ambito umanistico l’Ateneo ha attivato da quest’anno il primo corso di laurea magistrale in Storia dell’Arte disponibile in Sardegna, al Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali (Facoltà di Studi Umanistici) che risponde all’attesa degli studenti di Beni culturali di un percorso specializzato. Attivo da quest’anno anche un nuovo corso di laurea magistrale in Archeologia, che risponde al bisogno di figure specializzate in un campo cui il territorio guarda con attenzione e speranza. Il percorso disegnato consente di rispondere ai nuovi requisiti per il secondo livello del profilo professionale dell’archeologo. Conclude l’elenco delle novità sull’offerta formativa il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, al Dipartimento di Scienze Biomediche (Facoltà di Medicina e Chirurgia).



Per il prossimo Anno Accademico le tasse e i contributi restano invariati, fatta eccezione per gli incrementi dovuti all’aggiornamento legato al tasso di inflazione programmato. Tutte le agevolazioni, già previste per studentesse e gli studenti, sono state confermate. E’ stata introdotta una misura che amplia la cosiddetta “no tax area” in coerenza con le soglie per accedere ai benefici erogati dall’ERSU: le soglie dei valori ISEE e ISPE per gli esoneri totali della contribuzione studentesca sono state incrementate. La soglia ISEE è passata da euro 23.626,32 a euro 24.335,11, mentre la soglia ISPE è stata portata da euro 51.361,58 a euro 52.902,43. E’ stata poi introdotta una ulteriore agevolazione a favore di studentesse e studenti con una invalidità riconosciuta tra il 50% e il 65% attraverso la riduzione del 30% della contribuzione dovuta in base all’ISEE. Finora era previsto l’esonero totale a favore di studentesse e studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66%.



Mantenendo ferme tutte le iniziative già avviate in passato, visto l’apprezzamento ottenuto per l’anno in corso, anche per il nuovo Anno Accademico l’Ateneo ha attivato il servizio di “Faculty Buddy”: si tratta di una sorta di amico/amica – più avanti negli studi - che aiuta e accompagna le matricole nel momento in cui si affacciano alla nuova vita universitaria. Lo studente Buddy contatta gli iscritti al primo anno che gli sono assegnati, risponde alle loro richieste di chiarimento, li accompagna negli uffici dell’Ateneo in caso di necessità, fornisce informazioni sull’organizzazione dei corsi di studio e delle attività didattiche, sulla vita universitaria in generale dell’Ateneo ed in particolare della facoltà. I tutor Buddy possono svolgere anche specifiche attività di sostegno e orientamento per gli studenti con disabilità e D.S.A. seguiti dal SIA (Servizio di Ateneo per l’Inclusione e l’Apprendimento). E’ in corso la presentazione delle candidature, il servizio sarà attivo già a partire dalla seconda metà di settembre.



L’Ateneo accoglie le matricole organizzando alcune giornate a loro dedicate. Da ottobre nelle singole Facoltà saranno presenti gazebo con i tutor di orientamento e i tutor Buddy per offrire alle matricole le informazioni necessarie per l’avvio dell’Anno Accademico. Nelle scorse settimane, sono state attivate quattro nuove Scuole estive, durante le quali gli studenti e le studentesse delle scuole superiori possono acquisire importanti conoscenze e competenze in vista dei test di accesso: accanto all’ormai tradizionale Scuola per i corsi di laurea della Facoltà di Medicina e chirurgia, sono state attivate quelle per le facoltà di Biologia e Farmacia, di Ingegneria e Architettura, di Scienze e di Studi Umanistici. Da ottobre di quest’anno il servizio di Counseling psicologico sarà potenziato con l’inserimento di ulteriori psicologi per rispondere alle sempre maggiori richieste degli studenti.