Pauroso incendio tra Sassari, Olmedo e Alghero

9 luglio 2022



ALGHERO - Già in fumo 60 ettari e numerose case evacuate. Brutto incendio partito nelle campagne del comune di Sassari in località Nuraghe di Bonassai. Le fiamme, spinte dal forte vento da terra, hanno percorso numerose campagne in direzione Alghero. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Bosa, mentre continuano ininterrotti i voli del canadair. Sul posto in azione anche squadre di numerosi volontari e i vigili del fuoco da terra. A causa delle fiamme è stata chiusa la strada di Tottubella in direzione Santa Maria la Palma e Capo caccia, col traffico deviato verso Olmedo. Apprensione nella zona industriale di San Marco.