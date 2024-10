S.A. 11 luglio 2022 «Sanità, stato d´emergenza per l´isola» È l’azione che la deputata Mara Lapia sta promuovendo in queste ore, dopo un’interlocuzione avuta con il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, affinché la Regione Sardegna chieda formalmente al Ministro Speranza lo stato d’emergenza per la sanità dell’isola



CAGLIARI - Un incontro tra il presidente della regione Sardegna Christian Solinas ed il Ministro della Salute Roberto Speranza. È l’azione che la deputata Mara Lapia sta promuovendo in queste ore, dopo un’interlocuzione avuta con il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, affinché la Regione Sardegna chieda formalmente al Ministro Speranza lo stato d’emergenza per la sanità dell’isola.



«Nelle prossime ore – dichiara la parlamentare sarda – il Pronto Soccorso di Nuoro, il cui personale è oramai ridotto allo stremo delle forze, rischia di chiudere definitivamente. Si tratta di una triste notizia per la quale non temo alcuna smentita, considerata la situazione attuale. Un fatto analogo sta avvenendo in molti reparti degli ospedali del centro Sardegna, ad Olbia e Oristano. Si rischia di lasciare interi territori senza la minima assistenza sanitaria, con conseguenze drammatiche per la salute pubblica. Per questo motivo, dopo un’interlocuzione avuta con il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, chiedo al Presidente della Regione Christian Solinas di attivarsi per inviare già nelle prossime ore una richiesta di incontro urgente al Ministro della Salute Roberto Speranza. Il confronto – prosegue la deputata Lapia – dovrà essere finalizzato a chiedere ufficialmente al Ministro della Salute l’attivazione dello stato di emergenza per la nostra regione».