Cor 12 luglio 2022 Fabio Celenza sul palco dell´Alguer Comedy Show Cresce l´attesa ad Alghero per lo spettacolo previsto giovedì 14 luglio con Lercio e Fabio Celenza. Per partecipare all´evento in programma sul magnifico palco del Quarter, ticket online e presso l´Atelier #3



ALGHERO - Cresce l'attesa ad Alghero per lo spettacolo previsto giovedì 14 luglio (ore 21) con Lercio e Fabio Celenza per l'Alguer Comedy Show, la nuova rassegna organizzata dalla Fondazione Alghero in collaborazione con l'Amministrazione comunale, che ha portato in città i volti più noti della comedy italiana. Fabio Celenza è uno dei nuovi fenomeni della rete, noto per i suoi doppiaggi comico-nonsense di rockstar internazionali, già collaboratore con importanti testate come Wired, Dmax, Colorado (Italia Uno), Zelig e Propaganda Live (La 7). Per partecipare all'evento in programma sul magnifico palco del Quarter, ticket online e presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 ed il sabato anche la mattina dalle ore 10 alle ore 13.