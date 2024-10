S.A. 13 luglio 2022 Summerbeach, lo spettacolo continua al Lido Sono aperte le iscrizioni per Global Services Cup, il prossimo Torneo categoria Misto 2x2 Open che si svolgerà sabato e domenica 16/17 luglio. I tornei si alterneranno ogni weekend



ALGHERO - Il Summerbeach Village ha aperto da poco la sua XVIII edizione con un evento nazionale di beach rugby nazionale organizzato in sinergia tra la Amatori Alghero, la ASD Sottorete e la FIR. Ma questo è soltanto l’inizio. Nello scorso weekend si è svolto il primo torneo del circuito Summerbeach che ogni fine settimana offrirà sport e spettacolo sul lido San Giovanni di Alghero.



Sono aperte le iscrizioni per Global Services Cup, il prossimo Torneo categoria Misto 2x2 Open che si svolgerà sabato e domenica 16/17 luglio. I tornei si alterneranno ogni weekend. I migliori classificati nei tornei settimanali vinceranno il titolo di “King e Queen of SummerBeach 2022” e un premio finale del valore di 1000€.



L’ultimo weekend del 9-10 luglio ha dato il via al circuito Summerbeach per il trofeo King e Queen. Il primo torneo è stato tutto al maschile mentre il prossimo che sarà già il prossimo weekend, quello del 16-17 luglio. Ogni fine settimana ci sarà un torneo del circuito che accompagnerà atleti e appassionati fino alla fine dell’estate.



Durante la 18° edizione del SummerBeach Village di Alghero, inoltre, si terrà, nel weekend del 30 e 31 luglio sulla spiaggia di San Giovanni, una tappa nazionale del torneo di beach volley, la cui organizzazione è affidata alla Sottorete in collaborazione con la FIPAV Sardegna. L'evento è valido per la classifica del campionato sardo della specialità. Con un montepremi di 3000 euro (1500 per gender) si attesta come uno tra più importanti e partecipati eventi di #BeachVolley in #Sardegna.





Di seguito la classifica parziale del torneo King e Queen of Summerbeach:

1 class Guido Enrico e Enrico Niola 30 punti

2 class Luca Onesti e Aldo Vaquer 25 punti

3 class Fabio Sanna e Antonio Nettuno 20 punti

4 class Leonardo Carta e Andrea Biddoccu 15 punti.