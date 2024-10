Cor 14 luglio 2022 Lo Quarter: è il giorno di Lercio Tutto pronto ad Alghero per lo spettacolo previsto questa sera (giovedì, ore 21) con Lercio e Fabio Celenza per l´Alguer Comedy Show, la nuova rassegna organizzata dalla Fondazione Alghero in collaborazione con l´Amministrazione comunale, che ha portato in città i volti più noti della comedy italiana. La pillola video con Gianni Zoccheddu della redazione di Lercio