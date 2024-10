Cor 14 luglio 2022 Incendio colposo: imprenditore nei guai Denunciato il responsabile di una ditta di manutenzioni per incendio boschivo colposo avvenuto martedi 12 luglio in agro di Uta Localita Macchiareddu. Usava una smerigliatrice, attrezzatura proibita



CAGLIARI - Intorno alle ore 13 dall'area industriale di Macchiareddu si è sviluppato in grosso incendio che ha impegnato per alcune ore le squadre del Corpo Forestale della stazione di Uta e del GAUF , squadre di Forestas, Volontari e Vigili del Fuoco oltre che tre Elicotteri del Corpo Forestale decollati dalle Basi di Pula e Marganai ed Elicottero Pesante Superpuma decollato dalla Base di Fenosu.



L'incendio a causa della vegetazione secca e disidratata si è propagato velocemente interessando complessivamente oltre 40 ettari di campi, incolti, rimboschimenti, interessando inoltre insediamenti e la viabilità dell'area industriale. L'intervento del Nucleo Investigativo Antincendio del Servizio territoriale di Cagliari del Corpo Forestale ha permesso di accertare che nel punto di insorgenza dell'incendio, in corrispondenza di un impianto fotovoltaico, erano in corso lavori di manutenzione mediante uso di smerigliatrici.



L'uso di quella apparecchiatura il giorno era vietata in quanto la giornata era stata dichiarata di grado di pericolosità arancione dalla Protezione Civile regionale e pertanto , stante la situazione di pericolosità, alcune attività capaci di innescare incendi, tra le quali anche uso di smerigliatrici, sono vietate. Per tale circostanza sono state sottoposte a sequestro 4 smerigliatrici oltre che porzioni di infrastrutture nel quale si stava operando la ditta; al momento risulta indagata una persona, il responsabile della ditta, che coordinava sul posto le attività di manutenzione di una squadra di operai.



La pena prevista per chi cagiona incendio di origine colposa è sino a 5 anni di reclusione. L'incendio, come quello grave verificatosi nella giornata del 13 luglio è di origine colposa, caratterizzato da negligenza, imprudenza ed imperizia verificatesi nel compiere determinate azioni.