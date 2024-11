Cor 19 luglio 2022 Cristina Nadotti presenta Maria Laura Berlinguer Protagonista del prossimo incontro sarà Maria Laura Berlinguer che Venerdì 22 luglio alle 21,00, ad Alghero, nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano, presenterà insieme alla giornalista Cristina Nadotti, il suo nuovissimo romanzo "La Notte è mia sorella"



ALGHERO - Continuano gli appuntamenti del festival Dall'altra parte del mare dedicati alla grande narrativa italiana. Protagonista del prossimo incontro sarà Maria Laura Berlinguer che Venerdì 22 luglio alle 21,00, ad Alghero, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, presenterà insieme alla giornalista Cristina Nadotti, il suo nuovissimo romanzo "La Notte è mia sorella" (Ed. L'età dell'acquario”), il libro giallo che l’autrice dedica alla Sardegna, alle sue leggende e alle sue donne: un tributo alla sua terra, l’isola magica e misteriosa di cui ancora si conosce ben poco. Maria Laura Berlinguer è nata in Sardegna ma vive a Roma. Osserva, ascolta, curiosa e legge tanto. All’età di cinquant’anni ha sentito che doveva voltare pagina: ha lasciato una carriera consolidata nella comunicazione, seguito il suo istinto e creato un blog. Un cambio radicale.



Il libro: Julia Carta, dirigente di una multinazionale con sede a New York, decide di tornare nella sua terra natale, la Sardegna, per riprendersi dopo un incidente d’auto. A Trinità d’Agultu, in provincia di Sassari, ritrova i profumi e i sapori della sua infanzia, alcune vecchie amicizie e la sua amata Tata, la donna che l’ha cresciuta insieme ai nonni dopo la morte dei genitori. Il suo ritorno è però anche un tuffo nel passato, che si insinua di nuovo nella sua vita quando, una mattina, scopre sulla spiaggia il cadavere di una donna, uccisa durante un macabro rituale. Coraggiosa, curiosa e dotata di un sesto senso fuori del comune, Julia decide di aiutare l’amica Teresa, la questora che si occupa delle indagini. Le due amiche verranno così proiettate in un mondo in cui le antiche tradizioni, le credenze popolari e la magia non sono mai davvero scomparse.



Grazie alle loro ricerche, porteranno alla luce non soltanto la vera natura, i segreti e le malefatte di molte persone che le circondano, ma anche l’eredità culturale dei luoghi che abitano, svelando l’anima rurale e sovrannaturale di un’isola dove il tempo, a volte, sembra fermarsi. La notte è mia sorella è un romanzo avvincente in cui leggenda e realismo si mischiano, dando origine a una storia che si snoda attraverso epoche differenti, dai secoli bui dell’inquisizione spagnola al mondo contemporaneo. Ma è anche un ritratto della figura femminile nella cultura sarda e un testo che tocca temi come il ritorno, l’amicizia e la perdita. Dall’altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano libri vino svago e con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione Comunale di Putifigari.