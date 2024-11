Cor 19 luglio 2022 A 7 società sportive il marchio Family Pgs Nord Sardegna, AsdTigri Baseball, Sardinia Event e meeting, Asd sporting Alghero, Sport travel e More, SSD Nettuno, Asd Scuola addestramento Pallacanestro Alghero, alla fine del percorso, hanno ottenuto il marchio



ALGHERO - Il progetto Sistema Integrato di Ospitalità (SIO) lo strumento teso a promuovere l’integrazione, la qualità e la competitività del comparto turistico-ricettivo, procede con il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria di riferimento, con le quali sono state predisposte le linee guida dei disciplinari, che individuano una serie di requisiti per l’assegnazione del marchio “Alghero Family”.



Gli operatori che aderiscono al progetto ottengono diversi seguenti vantaggi, tra i quali l’inserimento negli itinerari e nei sistemi di offerta turistica, la fornitura di materiali promozionali, una maggiore visibilità della propria struttura su tutto il territorio algherese, regionale, nazionale e internazionale attraverso strumenti idonei di comunicazione, pubblicità e informazione. Anche le società sportive hanno voluto cogliere questa interessante opportunità, e così Pgs Nord Sardegna, AsdTigri Baseball, Sardinia Event e meeting, Asd sporting Alghero, Sport travel e More, SSD Nettuno, Asd Scuola addestramento Pallacanestro Alghero, alla fine del percorso, hanno ottenuto il marchio “Alghero Family” garanzia di qualità per le famiglie. L’assessorato allo Sviluppo economico – Ufficio Strutture Ricettive, insieme all’Ufficio Politiche Familiari, provvede a garantire la corretta attuazione delle linee-guida, la definizione del programma annuale delle attività connesse all’implementazione e alla promozione del progetto nonché la verifica delle domande di adesione pervenute e l’accettazione o esclusione delle stesse.



«Ad oggi, con la ripresa delle attività del progetto – riferisce soddisfatta L’Assessore Giorgia Vaccaro - hanno conseguito il marchio oltre 50 attività, tra cui strutture ricettive, pubblici esercizi, stabilimenti balneari. Lo scorso settembre hanno ottenuto la certificazione anche il Museo Archeologico, il Museo del Corallo e i musei del Parco di Porto Conte, che oltre alle tariffe davvero agevolate per i nuclei familiari, offrono percorsi, attività ed eventi per i più piccoli». Tariffe agevolate per chi iscrive più figli, attività ludico sportive per tutta la famiglia, orari flessibili, formazione, sono alcuni dei requisiti che caratterizzano le attività sportive certificate family che collaborano con l’amministrazione comunale sul tema del benessere familiare.