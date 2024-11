S.A. 20 luglio 2022 Ritorna l´incubo incendi nel Montiferru: si indaga n vasto rogo si è sviluppato questo pomeriggio nelle colline dell´Oristanese, proprio in un´area già percorsa dal fuoco nel vasto rogo del 2021 quando andarono in fumo oltre 12mila ettari di territorio



ORISTANO - Ritorna l'incubo incendi nel Montiferru. Un vasto rogo si è sviluppato questo pomeriggio nelle colline dell'Oristanese, proprio in un'area già percorsa dal fuoco nel vasto rogo del 2021 quando andarono in fumo oltre 12mila ettari di territorio e ci furono centinaia di sfollati tra i 10 centri colpiti.



Questa volta le fiamme sono state contenute nelle campagne tra Santu Lurrgiu e San Leonardo di Siete Fuentes grazie all'intervento delle squadre a terra di un Canadair e di quattro elicotteri.



Si indaga sulle cause ma è quasi scontata la natura dolosa. Secondo una prima ricostruzione riportata dall'Ansa sul rogo di oggi pare che siano stati trovati degli inneschi e che quindi ci sia dietro la mano dell'uomo.