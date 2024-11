Cor 21 luglio 2022 Conservatorio Canepa: scadenza iscrizioni Conservatorio “L. Canepa” di Sassari giovedì 21 luglio si chiudono i termini per le ammissioni all’anno accademico 2022-23 e attività di orientamento



SASSARI - Ultimo giorno utile per presentare le domande di ammissione all’anno accademico 2022-23 del Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari . Le domande di ammissione ai corsi propedeutici e accademici di primo e secondo livello per l’anno accademico 2022-2023. potranno essere presentate sino a giovedì 21 luglio 2022, attraverso un’apposita procedura online nel sito web dell’Istituzione.



Si può accedere a un’ampia e articolata offerta formativa che prevede corsi di diploma accademico triennali di primo livello e biennali di secondo livello, corrispondenti, anche come titolo legale, alla laurea e alla laurea magistrale in ambito universitario. Fra Trienni e Bienni, sono oltre sessanta i percorsi formativi attivati nel conservatorio sassarese, finalizzati alla formazione di professionisti della musica (cantanti, strumentisti, direttori di ensembles musicali, compositori, musicisti jazz ecc.), di esperti nell’impiego delle moderne tecnologie di ripresa e trattamento del suono e di docenti.



Gli studenti iscritti ai corsi accademici possono inoltre scegliere di frequentare un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+.. La frequenza ai corsi accademici del Conservatorio dà diritto a tutti i benefici che per gli studenti universitari prevede l’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo studio): casa dello studente, mensa, attività sportive, borse di studio ecc.