Cor 21 luglio 2022 RdC, false dichiarazioni a Tonara e Ovodda Le somme percepite illecitamente ammonterebbero a circa 50.000 euro. Denunciati quattro cittadini di Tonara e Ovodda. Provvidenziale l´intervento di carabinieri



TONARA - In Tonara e Ovodda, Carabinieri del N.O.R.M. Aliquota Operativa e di quella Stazione, coadiuvati da personale del N.I.L. CC di Nuoro, nel corso di una mirata attività di contrasto alla illecita percezione del reddito di cittadinanza, hanno deferito alle competenti Procure della Repubblica di Oristano e Nuoro quattro soggetti, indagati per avere percepito indebitamente il RDC per avere omesso di comunicare entro i termini previsti la variazione reddituale, per avere omesso di dichiarare la proprietà di alcuni immobili al fine di ricevere un maggiore beneficio e per avere omesso di dichiarare la sottoposizione a misure cautelari e/o comunque alternative alla detenzione. Le somme percepite illecitamente ammonterebbero a circa 50.000 euro.