S.A. 22 luglio 2022 Torres conferma il portiere Salvato L´anno scorso con la maglia della Torres è risultato il portiere meno battuto di tutta la D. Anche in questa stagione Alessio Salvato difenderà i pali della Torres



SASSARI - Una sicurezza tra i pali. Grande tecnica anche palla al piede. Votato miglior portiere della serie D per due anni di fila. Grinta da vendere, grande esperienza nonostante non abbia ancora compiuto 21 anni, Alessio vanta già oltre cento presenze in serie D. Arriva alla Torres negli ultimi giorni dello scorso mercato, dopo le precedenti esperienze di Ladispoli e Monterosi, squadra con la quale ha vinto il campionato.

L'anno scorso con la maglia della Torres è risultato il portiere meno battuto di tutta la D. Anche in questa stagione Alessio Salvato difenderà i pali della Torres.



Nella foto: Alessio Salvato