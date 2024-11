S.A. 23 luglio 2022 Omicidio ad Alghero in un libro "Giallo sulla Riviera del corallo" è il titolo del libro di Gavino Zucca che verrà presentato martedì 26 luglio a Sassari



SASSARI - Gavino Zucca presenta "Giallo sulla Riviera del corallo"

Con l'autore dialogherà Emiliano Longobardi martedì 26 luglio, ore 18.30

cortile del Dipartimento di Giurisprudenza.



Zucca ha ottenuto numerosi riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La Newton Compton ha pubblicato Il mistero di Abbacuada, Il giallo di Montelepre, Il delitto di Saccargia, Il misterioso caso di Villa Grada, Assassinio a Pedra Manna, Giallo sulla Riviera del Corallo e l'ebook Giallo al collegio dei Santi Innocenti, dedicati alle indagini del tenente Giorgio Roversi.



Il libro è ambientato nel 1962 e racconta di tre omicidi – uno ad Alghero, uno a Cagliari e uno a Roma – vengono portati all’attenzione del tenente Roversi. Le tre morti paiono del tutto scollegate: le vittime non avevano legami tra di loro, e anche le modalità con cui sono state uccise sono molto diverse l’una dall’altra. Eppure, una curiosa circostanza accomuna gli omicidi. In tutti e tre i casi sembra infatti esserci un solo indiziato dal movente credibile; tuttavia, ciascuno dei tre sospettati presenta un alibi di ferro che lo scagiona da ogni accusa. Solo una curiosa coincidenza? Roversi non è uomo che crede alle coincidenze, e si getta quindi a capofitto nell’indagine, a caccia di un indizio che possa collegare...