S.A. 25 luglio 2022 «Multa da 5mln ad Abbanoa: Governo vigili»



CAGLIARI - «La politica accenda i riflettori su Abbanoa». L'ex sindaco di Alghero e consigliere regionale di FI Marco Tedde prende posizione sul recente provvedimento dell’Antitrust che ha sanzionato Abbanoa irrogandole una sanzione di 5 milioni di euro per non avere adempiuto agli obblighi informativi e per non avere riconosciuto a favore degli utenti la prescrizione biennale su crediti fatturati dopo il 1° gennaio 2020.



Secondo l’Antirust questi comportamenti integrano una pratica commerciale scorretta in quanto «contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile la condotta del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario». «Sono accuse pesanti – attacca l’esponente di F.I- che censurano significativi profili di illiceità» che secondo l’Autorità sarebbero «connotati da un significativo grado di offensività in ragione del mancato rispetto e/o per ostacolo all’esercizio dei principali diritti dei consumatori». Questi sono i motivi che hanno determinato l’Autorità a irrogare ad Abbanoa il massimo della sanzione prevista dal Codice del Consumo.



«Crediamo che i diritti dei cittadini siano da tutelare sempre, ma soprattutto in questo periodo in cui la pandemia e la complessiva situazione internazionale e nazionale stanno impoverendo ulteriormente le famiglie –sottolinea l’esponente politico-. Questo è il motivo per cui chiediamo espressamente al Governo regionale un supplemento di attenzione nei confronti della gestione Abbanoa e la verifica attenta della sussistenza delle accuse dell’Antitrust». «I diritti dei cittadini debbono prevalere sempre sugli interessi economici degli enti pubblici e delle partecipate, e la politica deve vigilare con attenzione sulla tutela delle famiglie» chiude Tedde