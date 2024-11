S.A. 25 luglio 2022 Cinema delle terre del mare, ultimi appuntamenti Ultimo giorno di programmazione per Cinema delle terre del mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero che domani – martedì 26 luglio, terrà gli appuntamenti conclusivi



ALGHERO - Ultimo giorno di navigazione per Cinema delle terre del mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero che domani – martedì 26 luglio – ha in programma gli appuntamenti conclusivi dell’edizione 2022. Si comincia al mattino con l’ultimo itinerario cineturistico sulle tracce di Alghero città del cinema. Da un’idea della Società Umanitaria di Alghero, a cura dell’operatrice culturale Nadia Rondello, un tour a piedi alla scoperta del profondo legame tra la Riviera del Corallo e il grande cinema. Dopo aver esplorato i luoghi più glamour battuti dalle star di Hollywood degli anni ’60, domani (a partire dalle 9,00) comincia un percorso più intimo che riporta agli anni ’40, anni in cui sbocciò l’amore tra il cinema e la città grazie all’estro creativo di alcuni giovani sardi che avranno poi a che fare con il mondo del cinema in forme diverse, spesso inaspettate.



Si camminerà nel cuore del centro storico tra i luoghi di una sceneggiatura completa per un film mai realizzato, tra storie di addii e ritorni, di pescatori antichi e di un mare che è insieme ricchezza e dannazione. Per partecipare è richiesta la prenotazione: sms +39 328 92 26 392 | e-mail asandira@gmail.com. Sono invece due gli appuntamenti in programma nella Sala Conferenze a Lo Quarter: il primo alle 10,30 con la proiezione di Rien à foutre di Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre, pellicola franco-belga ritratto di uno spaccato generazionale, con protagonista la straordinaria Adèle Exarchopoulos.



Il secondo alle 18,30 con ospite Stefano Deffenu, autore di Ananda, film selezionato al 55° Karlovy Vary International Film Festival, diario di viaggio di un ingenuo sognatore alla ricerca di un’antica leggenda. Un vagabondaggio nell’antica India dove il tempo che passa porta lo sguardo del viaggiatore a confondersi tra l’illusione di false verità e la consapevolezza di una bugia che pare più vera del vero. Stefano Deffenu, sassarese, già noto al grande pubblico per i ruoli da attore protagonista nei lavori di Bonifacio Angius SaGràscia, Perfidia e I Giganti, dei quali è anche co-sceneggiatore, incontrerà il pubblico al termine della proiezione.



Alle 21,00 ultimo capitolo della sezione Camperkids, a cura dell’Associazione Fuori di Camper e dedicata ai piccoli spettatori. Sullo schermo La canzone del mare di Tomm Moore, in cui Ben e la sua sorellina Saoirse si avventurano in un viaggio fantastico nel tentativo di ritornare nella loro casa vicino al mare. È richiesta la prenotazione al numero +39 349 63 34 711. L’appuntamento conclusivo di Cinema delle terre del mare 2022 è in realtà un nuovo inizio, un’anteprima del prossimo Cicle Gaudí a l’Alguer che la Società Umanitaria di Alghero, come avviene ormai da quattro anni, proporrà a novembre grazie alla collaborazione con l’Acadèmia del Cinema Català, la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia Ofici de l'Alguer e la sezione di Alghero della ong Plataforma per la Llengua.



In spiaggia a Maria Pia (stabilimento Rosanna), a partire dalle 22,00 si proietta la versione originale appositamente sottotitolata in italiano de El ventre del mar di Agustí Villaronga. Al termine del film è in programma l’incontro con l’attore protagonista Roger Casamajor, interprete dal lungo curriculum teatrale, televisivo e cinematografico, scelto da Guillermo del Toro per Il labirinto del fauno (vincitore di 3 Oscar e 7 Goya). «Il festival - spiega la direttrice artistica Alessandra Sento - quest’anno riconquista l’originaria forma itinerante, quella di un viaggio fisico e ideale a bordo del cinema, dal centro città verso Capo Caccia. Un viaggio in cui cosa vedere è importante tanto quanto dove, in quale luogo, e vicino a chi. Perché Cinema delle terre del mare, per noi, non è solo un festival, ma un altro modo di amare l’sola, di fare i conti con la memoria, di immaginare il futuro».