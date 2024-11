S.A. 25 luglio 2022 Incendi: martedì pericolo alto in tutta l´Isola Nuovo bollettino della Protezione Civile ha confermato la previsione di pericolo incendio che resta al livello "alto" e che interesserà quasi tutta la Sardegna per la giornata di domani, martedì 26 luglio,



CAGLIARI - La Protezione Civile regionale con un nuovo bollettino ha confermato la previsione di pericolo incendio che resta al livello "alto" e che interesserà quasi tutta la Sardegna per la giornata di domani, martedì 26 luglio, La pericolosità è caratterizzata dal colore arancione e in questo caso «le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale», fa sapere la Pc regionale.