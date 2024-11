S.A. 26 luglio 2022 Politica sarda in lutto: addio a Giorgio Oppi, decano in Regione E´ morto il decano del Consiglio regionale Sardo. Aveva 82 anni il leader dell´Unione di Centro ed era ricoverato da qualche settimana al Brotzu di Cagliari per una pancreatite. Il cordoglio del presidente della Regione Solinas



CAGLIARI - E’ morto Giorgio Oppi, leader dell’Unione di centro e da decenni figura centrale della politica regionale, decano del Consiglio regionale Sardo. Aveva 82 anni ed era ricoverato da qualche settimana al Brotzu di Cagliari per una pancreatite.



Il problema si era aggravato negli ultimi tempi e si era reso necessario il ricovero in rianimazione dove è deceduto oggi, martedì 26 luglio. Oppi ha avuto un'intensa vita politica: eletto per la prima volta in consiglio regionale nel 1979, è stato assessore all’ambiente dal 2009 al 2014 e deputato nel 2006 e poi nelle successive elezioni politiche del 2008.



Il Presidente della Regione Christian Solinas ha commentato: «Un uomo al quale mi legava un'antica, profonda amicizia, un interlocutore e un alleato leale, autorevole, di grandissima esperienza, alla quale, fin dai miei primi passi nella politica, ho guardato con stima e amicizia - ha detto . La Sardegna intera, non solo il mondo politico, oggi perde una figura centrale».