Cor 26 luglio 2022 Furti in spiaggia: arresto ad Alghero Ruba nella stessa mattina uno smartphone, soldi e occhiali a ignari bagnanti. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri di Alghero grazie alle numerose segnalazioni



ALGHERO - I carabinieri di Alghero hanno arrestato un 28enne, ritenuto il responsabile di una serie di furti commessi in poche ore nella spiaggia urbana di Maria Pia. I militari, su indicazione di alcuni bagnanti, sono intervenuti individuando in breve tempo la persona descritta nelle numerose segnalazioni.



Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato la fuga su una bici, anch'essa risultata rubata. Una corsa interrotta pochi istanti dopo dai militari del comando di via Don Minzoni, che hanno proceduto immediatamente alla sua identificazione.



Perquisito, il malvivente è stato trovato in possesso di uno smartphone, denaro in contanti e altri oggetti (tra cui un costoso paio di occhiali da sole) custoditi all'interno di uno uno zainetto (anche quello risultato trafugato).