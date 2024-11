S.A. 27 luglio 2022 Manufatti Ail in mostra ad Alghero Quest’anno gli spazi espositivi saranno l’Atelier della Fondazione Alghero in via Carlo Alberto 80. Il taglio del nastro avverrà giovedì 28 luglio alle ore 19



ALGHERO - Da quasi vent’anni rientra a pieno titolo tra le tappe d’obbligo del fitto calendario dell’estate algherese. Tra gli eventi estivi ad Alghero ritorna anche quest’anno la mostra di manufatti “I colori dell’Ail”, l’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi che ogni anno con le sue iniziative raccoglie fondi in aiuto dei pazienti emopatici. Dopo essere stata ospitata per diversi anni presso la torre San Giovanni, con brevi passaggi a Lo Quarter, all’ex circolo dei Marinai e l’anno scorso alla torre dell’Esperò Reial; quest’anno gli spazi espositivi saranno l’Atelier della Fondazione Alghero in via Carlo Alberto 80.



Il taglio del nastro avverrà giovedì 28 luglio alle ore 19. La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 7 agosto ogni giorno dalle ore 19,00 alle 23,30. I fondi raccolti negli undici giorni di apertura saranno devoluti a Casa Ail Sassari, centro presieduto da Marilena Rimini Fiori. La sezione sassarese quest’anno celebra i trent’anni di vita. Dai manufatti all’oggettistica ma anche decoupage.



In vendita ci saranno moltissimi prodotti realizzati a mano dai volontari dell’Ail come borse, tovaglie, grembiuli, presine, cuscini, copri ombrelli oltre a ninnoli, libri, cd e dvd. In contemporanea sempre all’atelier di via Carlo Alberto ci sarà una mostra di dipinti del Dott. Piergiovanni Cabras, ex medico dell’ospedale Marino di Alghero, offerti dalla figlia in memoria della madre Maria socia Ail della sezione di Sassari. Il ricavato della vendita sarà donato all’Ail Sassari. L’ingresso a “I colori dell’Ail”, che gode del patrocinio del comune di Alghero e Fondazione Alghero, è gratuito