Candidature per campagne pubblicitarie per l´Isola

CAGLIARI - L’Assessorato regionale del turismo intende procedere a una indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle società sportive professionistiche aventi sede nel territorio regionale che dispongono di canali e strategie di comunicazione dotati di notevole efficacia, con una elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale, in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato per un eventuale futuro affidamento dei servizi di campagna pubblicitaria ai sensi della L.R. 21/2015.



La durata delle eventuali campagne pubblicitarie dovrà essere riferita alla stagione agonistica 2022- 2023 e comunque ricompresa tra la data di stipula del contratto e il 30 giugno 2023. L’obiettivo delle eventuali campagne pubblicitarie consiste nel consolidare il posizionamento della Sardegna in ambito turistico, attraverso la promozione del turismo attivo, delle produzioni dell'artigianato artistico isolano, degli attrattori culturali e dell'archeologia, utilizzando i canali di comunicazione delle società sportive professionistiche individuate, con particolare riferimento alla diffusione dei messaggi promozionali sui mezzi televisivi, web e radio.