Cor 28 luglio 2022 «Alghero, maggioranza in agonia»



ALGHERO - «Tutto bene in maggioranza? sembrerebbe proprio di no, stante le avvisaglie che diverse forze politiche lanciano al Sindaco facendo saltare ben tre commissioni: oggi la commissione ambiente convocata per affrontare il tema del regolamento dell’Area Marina Protetta, domani la commissione bilancio proprio pochi giorni prima della discussione prevista in consiglio comunale e venerdì, infine, salta l’attesa seduta sull’attualissimo tema della sanità. Le ultime decisioni assunte dalla giunta e probabilmente anche alcune scelte palesate nel bilancio di previsione fanno storcere il naso ad alcuni consiglieri di maggioranza che, sempre più a fatica, riescono a mascherare il loro malcontento. È evidente che non solo non vi è accordo su niente, ma tanto meno vi è uno straccio di progettualità sulla quale possa essere coinvolto l’intero consiglio comunale nelle sue articolazioni.

Piuttosto che prolungare quella che appare sempre più con evidenza una inesorabile agonia, riteniamo opportuno che il Sindaco faccia chiarezza una volta per tutte e, se riesce a riparare i cocci, prosegua nella sua azione amministrativa, diversamente si dimetta senza perdere altro tempo. Saranno ben pochi gli algheresi che lo rimpiangeranno». Sferzanti i due consiglieri comunali di Futuro Comune, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto, all'indomani delle tre commissioni consiliari annullate per gli evidenti problemi di tenuta della maggioranza algherese.