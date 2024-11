Cor 28 luglio 2022 «Paralisi ad Alghero, Conoci lasci» « Davanti a una situazione di questo tipo ci vuole serietà, il sindaco prenda finalmente atto che la sua maggioranza è solo preoccupata di bisticciare e non di lavorare per la città e che dopo tre anni di nulla prodotti dal suo immobilismo non si può più continuare oltre »



ALGHERO - «Caos completo, la maggioranza affigge fuori da Porta Terra un cartello con scritto "Bisticci in corso" e blocca tutto. Dopo una serie di commissioni saltate per assenza di numero legale arriva la paralisi totale. Sconvocate la commissione Bilancio di domani e la commissione Sanità convocata per venerdì. La situazione è grave seppure temiamo non seria considerati i protagonisti. Non conosciamo le ragioni degli scontri interni alla destra conociana, ma sconvocare la commissione bilancio convocata per l'approvazione del previsionale e quella Sanità a cui sarebbero dovuti intervenire i vertici della sanità regionale, è un fatto enorme che in una situazione normale condurrebbe un sindaco a rassegnare immediatamente le sue dimissioni. Se Conoci ha ancora una dignità, stavolta non si può far finta di nulla. Non si può risolvere la cosa con la solita pagliacciata, congelando magari l'Assessore Piras o l'Assessora Salaris di Noi con Alghero. Davanti a una situazione di questo tipo ci vuole serietà, il sindaco prenda finalmente atto che la sua maggioranza è solo preoccupata di bisticciare e non di lavorare per la città e che dopo tre anni di nulla prodotti dal suo immobilismo non si può più continuare oltre». E' il duro intervento dei consiglieri del gruppo Per Alghero, Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Mario Bruno.