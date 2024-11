Cor 28 luglio 2022 Nuovi Barracelli giurano ad Alghero S´infoltisce l´attivissima compagnia barracellare di Alghero capitanata da Riccardo Paddeu. Ieri il giuramento alla presenza del sindaco Mario Conoci, l´assessore Montis e il presidente di Commissione Mulas



ALGHERO - Ieri davanti al Sindaco Mario Conoci e alla presenza dell'Assessore all'Ecologia Andrea Montis, del Comandante della Polizia Locale Matteo Bertocchi e del consigliere/presidente di commissione Christian Mulas hanno prestato giuramento nove nuovi componenti della compagnia barracellare. I nuovi agenti sono Deriu Michela, Falchi Loris, Mameli Luigi, Nughes Piero, Nuvoli Gavino, Ortu Carlo, Sanna Giovanni, Salis Maria Carlotta, Spiga Angelo. Ai nuovi entrati il miglior augurio del Sindaco per lo svolgimento delle loro attività, «sono fondamentali per Alghero e lo dimostrano quotidianamente non facendo mai mancare la loro presenza».



L’entrata in servizio, dopo il giuramento, e a seguito del riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza da parte del Prefetto di Sassari, contribuisce così ad infoltire l'attivissima compagnia barracellare di Alghero capitanata da Riccardo Paddeu. «E' un ulteriore passo in avanti verso la ristrutturazione/ rinnovamento della compagnia, cui seguiranno altri innesti sostitutivi agli agenti inattivi. Il loro compito è fondamentale per una città come la nostra: va svolto con costanza, dedizione e soprattutto tanta discrezione e riservatezza che il ruolo richiede» precisa l'assessore Montis. «Si tratta di un importante innesto che arriva durante il periodo di massimo lavoro della compagnia impegnata a tutto campo ed in particolar modo nella campagna antincendio della Regione» sottolinea il consigliere Mulas.