Cor 28 luglio 2022 Aou: ticket e protocollo, nuovi orari ad agosto Gli sportelli per il pagamento delle prestazioni sanitarie varieranno sia alla Stecca Bianca sia al Palazzo Rosa. Sarà aperto soltanto la mattina l’ufficio al piano terra del Bompiani



SASSARI – Per il mese di agosto cambiano gli orari di apertura al pubblico di alcuni uffici e sportelli dell’Aou di Sassari: casse ticket e ufficio protocollo. Le casse ticket da lunedì 1 agosto a sabato 27 agosto osserveranno un orario differente a seconda che si tratti degli sportelli cassa del Palazzo Rosa o di quelli della Stecca Bianca. E così quelle della Stecca Bianca il lunedì, il martedì e il giovedì apriranno dalle ore 7,30 alle ore 17. Il mercoledì e il venerdì resteranno aperte dalle 7,30 alle 13.30. Il sabato osserveranno una giornata di chiusura. Le casse ticket del Palazzo Rosa, invece, resteranno aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30. Nella sola giornata di sabato apriranno dalle 7,30 alle 13.



Dall’Ufficio ticket ricordano che è possibile pagare tutte le prestazioni prenotate e quelle di Pronto soccorso tramite il sistema pagoPA o mediante gli sportelli bancari, home banking, sportelli ATM bancomat abilitati, punti SISAL, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento di tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale tramite bollettino postale. Il conto corrente postale n° 93419943 deve essere intestato alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. L’Ufficio, con sede al piano terra del Palazzo Bompiani, per tutto il mese di agosto sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.