S.A. 29 luglio 2022 Bagnino comunale al Lido e Maria Pia Sarà per ora garantito tutti i giorni per tutto il mese di Agosto fino metà Settembre, grazie allo stanziamento ricevuto da parte della Regione



ALGHERO - Riattivato nel 2020 dopo oltre dieci anni di assenza, il servizio di Salvamento a Mare del Comune di Alghero riparte anche nella stagione balneare 2022 e sarà per ora garantito tutti i giorni per tutto il mese di Agosto fino metà Settembre, grazie allo stanziamento ricevuto da parte della Regione. Il servizio affidato per una cifra che ammonta a circa 20mila euro, partirà lunedì 1° Agosto e verrà attivato su due postazioni di salvataggio da posizionare una nel litorale di Maria Pia e l’altra nel litorale di San Giovanni nell'area dove sono presenti i percorsi di accesso facilitato alla spiaggia.