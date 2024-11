S.A. 29 luglio 2022 Lavori a Caragol, lunedì stop acqua Durante l’esecuzione dei lavori, che per la giornata di lunedì verranno svolti nel tratto dell’ingresso al quartiere, si renderà necessario chiudere l’erogazione idrica nella zona e modificare la viabilità



ALGHERO - Lunedì 1 agosto Abbanoa interviene sulla parte di via Vittorio Emanuele all’altezza del quartiere Caragol ad Alghero. Le opere che eseguirà il gestore de servizio idrico riguardano la rete idrica, che presenta diverse perdite e quindi necessitante di una riparazione urgente. Durante l’esecuzione dei lavori, che per la giornata di lunedì verranno svolti nel tratto dell’ingresso al quartiere, si renderà necessario chiudere l’erogazione idrica nella zona e modificare la viabilità. Il flusso del traffico in uscita dalla città non subirà variazioni, mentre quello in ingresso dovrà inoltrarsi nella strada che, subito dopo la zona artigianale di Galboneddu, aggirando sulla destra il tratto interessato dai lavori, arriva al quartiere del Carmine per rimettersi nella via Vittorio Emanuele.